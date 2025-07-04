Венгерского посла в Украине Антала Хейзера вызвали в МИД. Поводом послужило распространение в этом европейском государстве видео и изображений, в которых Владимир Зеленский, лидер киевского режима, назван клоуном. Также там говорится, что Зеленский вовлекает Европу в конфликт.

«МИД пригласил посла Венгрии в связи с очередными недружественными заявлениями венгерской стороны», - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Украины Life.

Кроме этого, Киев считает, что венгерские власти хотят втянуть его во внутриполитическую борьбу, а для этого используют «несуразные приемы», чтобы сделать из Украины образ врага.

В частности, лидера оппозиции Петера Мадьяра во время предвыборной кампании сравнили с Зеленским. Их обоих изобразили в виде марионеток. В отношении Мадьяра говорилось, что он поддерживает украинское членство в ЕС.

В июне состоялся саммит НАТО в Гааге. Во время него, точнее уже при совместной фотосессии, Зеленского отправили подальше от Трампа. Тот стоял в первом ряду почти в самом центре рядом с Эрдоганом, а главаря киевского режима поставили во второй ряд около главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.