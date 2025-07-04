Расчет «Тора» выявил и уничтожил вражеские дроны в условиях помех

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» работает в зоне боевых действий в условиях сложной помеховой обстановки. О том, как техника сохраняет эффективность даже в тумане и под вражеским РЭБ, корреспонденту Варваре Шрадер рассказал начальник расчета Олег Наумов.

Основная задача расчета - перекрытие воздушного пространства и уничтожение разведывательных беспилотников противника, таких как «Фурия», «Валькирия» и «Лелека». Именно они представляют наибольшую угрозу - выявляют позиции, наводят артиллерию, координируют удары. По словам Наумова, «Тор» спокойно работает даже при сильных помехах и плохой погоде - дождь, туман и РЭБ не мешают обнаружению и уничтожению целей.

«Мы спокойно их обнаруживаем в любую погоду, то есть дождь, туман, помехи нам создают - машина все видит, спокойно уничтожает. Ну и ударные беспилотники, их сейчас часто запускают», - сказал Наумов.

Как утверждает замначальника расчета Максим Федоров, комплекс способен обнаружить до 48 целей одновременно, из которых девять наиболее сопровождаются для поражения.

«Если это наш беспилотник - расчет просто продолжает наблюдение. Если украинский - сразу открывают огонь», - отмечает Варвара Шрадер.

Маскировка, разведка, план отхода и прикрытие - ключевые элементы работы зенитчиков. Чтобы не допустить поражения комплекса после выполнения задачи, бойцы заранее определяют запасные позиции и отходят на них сразу после отработки. Экипаж прикрывает группа стрелков с пулеметом. Подобные действия позволяют ЗРК «Тор» оставаться одним из самых надежных средств ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.