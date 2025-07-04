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Sky News: Стармеру грозит отставка с поста премьера Великобритании

Впервые за 30 лет партия потеряла 10% за первый год у власти.
Константин Денисов 2025-07-04 00:13:38
© Фото: Martyn Wheatley i-Images, Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть свой пост. Как сообщает Sky News, это связано с падением рейтинга правящей партии лейбористов.

В мае 2025 года популярность лейбористов упала до 24% с 34% за аналогичный период прошлого года. Такое стремительное падение было зафиксировано впервые с 1994 года.

Также Стармеру вменяют провал реформы в социальной сфере. Законопроект о сокращении социальных выплат пришлось изрядно скорректировать из-за противоречий внутри самой партии. В итоге вместо прогнозируемых сэкономленных пяти млрд фунтов стерлингов он позволит сберечь гораздо меньшую сумму.

Решающими для Стармера станут выборы в парламенты Уэльса, Шотландии и Англии в мае 2026 года. Если лейбористы потерпят поражение - а все предпосылки к этому есть, то вероятнее всего премьеру придется покинуть свой пост.

#в стране и мире #Выборы #Великобритания #Шотландия #уэльс #реформы #кир стармер
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