МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В зоне СВО начали активно применять новейшие пулеметы РПЛ-20

Военнослужащие высоко оценили новое оружие, в том числе, благодаря его огневой мощи.
2025-07-04 05:00:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие начали активно применять новейшие ручные пулеметы РПЛ-20 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соединения Воздушно-десантных войск поступили на вооружение серийные 5,45-мм ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения Новороссийских и Ставропольских десантников на Ореховском направлении», - уточнили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, десантники высоко оценили новейший пулемет благодаря его возможности подавлять огнем точки противника. Кроме того, с ним удобно обращаться в ходе боев в городских застройках за счет его малогабаритности.

РПЛ-20 - это современный легкий ручной пулемет, изготовленный концерном «Калашников». Данный образец по своим характеристикам превосходит РПКС-74. Оружие может комплектоваться двумя различными стволами - 415 мм для штурмовых подразделений и общевойсковым на 590 мм.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #десантники #РПЛ-20
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 