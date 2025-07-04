В зоне СВО начали активно применять новейшие пулеметы РПЛ-20

Российские военнослужащие начали активно применять новейшие ручные пулеметы РПЛ-20 в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соединения Воздушно-десантных войск поступили на вооружение серийные 5,45-мм ручные пулеметы с ленточным питанием РПЛ-20. Одними из первых его начали применять в зоне СВО штурмовые подразделения Новороссийских и Ставропольских десантников на Ореховском направлении», - уточнили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, десантники высоко оценили новейший пулемет благодаря его возможности подавлять огнем точки противника. Кроме того, с ним удобно обращаться в ходе боев в городских застройках за счет его малогабаритности.

РПЛ-20 - это современный легкий ручной пулемет, изготовленный концерном «Калашников». Данный образец по своим характеристикам превосходит РПКС-74. Оружие может комплектоваться двумя различными стволами - 415 мм для штурмовых подразделений и общевойсковым на 590 мм.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.