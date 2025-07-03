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Баку может потерять $1,2 млрд из-за утраты российского рынка

При этом Россия в 2024 году экспортировала в Азербайджан товаров на 3,6 миллиарда долларов.
Марина Крижановская 2025-07-03 09:32:36
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Азербайджан может недосчитаться 1,2 миллиарда долларов, потеряв доступ к российскому рынку. Как подсчитали эксперты платформы ООН Comtrade, в 2024 году южнокавказская республика экспортировала товары на сумму в 26,6 миллиарда долларов, из которых около 1,2 миллиарда (4,4%) поставлялись в Россию.

Как сообщает РИА Новости, российское государство отправило в Азербайджан товаров на 3,6 миллиарда долларов по итогам прошлого года, что на 15% больше, чем годом ранее.

При этом в комментарии «Звезде» старший преподаватель кафедры международной политики РАНХиГС Сергей Маргулис заявил, что из-за ухудшения отношений с Москвой может сильно пострадать значительная часть населения Азербайджана. Он пояснил, что в основном граждане занимаются сельским хозяйством, а агропродукция отправляется в Россию.

#Россия #Экономика #в стране и мире #Азербайджан #экономические потери #экспорт #Российский рынок #ухудшение отношений
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