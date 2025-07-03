В Тамбовской области три человека погибли при пожаре на предприятии

Три человека погибли во время пожара в Тамбовской области. Инцидент произошел на местном предприятии в городе Котовск.

Еще трое получили различные ранения. В настоящее время прибывшие на место пожарные расчеты смогли локализовать пожар. Его причиной стало нарушение технологических процессов. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов.

«Как доложил глава Котовска Алексей Плахотников, в ночь на 3 июля произошло возгорание на одном из предприятий города. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологических процессов», - написал временно исполняющий обязанности главы региона в телеграм-канале.

Двое из пострадавших госпитализированы, всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.