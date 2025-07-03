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В Липецкой области пенсионерка погибла при падении обломков БПЛА

Еще два человека ранены, их госпитализировали в больницу.
Константин Денисов 2025-07-03 05:14:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Одна женщина стала жертвой падения обломков украинского БПЛА в Липецкой области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов.

«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме», - написал Артамонов.

Также губернатор сообщил о двух пострадавших, которыми уже оказывается вся необходимая помощь.

Артамонов добавил, что он лично выехал на место происшествия, а также добавил, что сообщения о падении обломков поступают из разных районов области и незамедлительно проверяются.

#бпла #Липецкая область #дроны #атака #Игорь Артамонов
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