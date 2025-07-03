В Швейцарии из-за сильной жары остановили блок АЭС

В Швейцарии из-за сильной жары отключили блок АЭС Бецнау. Об этом сообщил новостной портал Swissinfo.

«Причиной остановки одного из блоков во вторник стала высокая температура воды в реке Аре... Ранее температура воды была ниже 25 градусов», - говорится в материале.

Отмечается, что конструкция самой АЭС привела к отключению блока. Дело в том, что на электростанции отсутствует градирня. Поэтому жар, который вырабатывается в блоке, охлаждают водой из Аре.

Ранее сообщалось, что аномальная жара накрыла западную часть Европы. Такая погода чревата не только проблемами со здоровьем у населения, но и возможными ЧС с энергосетями, которые испытывают повышенную нагрузку.