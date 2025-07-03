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В Швейцарии из-за сильной жары остановили блок АЭС

Отсутствие градирни на электростанции приводит к тому, что для охлаждения используется вода из близлежащей реки.
Глеб Владовский 2025-07-03 05:35:05
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

В Швейцарии из-за сильной жары отключили блок АЭС Бецнау. Об этом сообщил новостной портал Swissinfo.

«Причиной остановки одного из блоков во вторник стала высокая температура воды в реке Аре... Ранее температура воды была ниже 25 градусов», - говорится в материале.

Отмечается, что конструкция самой АЭС привела к отключению блока. Дело в том, что на электростанции отсутствует градирня. Поэтому жар, который вырабатывается в блоке, охлаждают водой из Аре.

Ранее сообщалось, что аномальная жара накрыла западную часть Европы. Такая погода чревата не только проблемами со здоровьем у населения, но и возможными ЧС с энергосетями, которые испытывают повышенную нагрузку.

#в стране и мире #АЭС #Швейцария #Жара #блок аэс
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