В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

В Санкт-Петербурге из-за опасности наводнения закрыли затворы дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений.

«Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Положение "ЗАКРЫТО" все затворы заняли в 22:24 мск», - говорится в сообщении.

В Дирекции уточнили, что, по данным метеорологов, с восточной части Финского залива ожидаются порывы ветра со скоростью 25-28 м/с. Кроме того, высота волн может достигнуть максимальной отметки в 2,5 метра.

Сообщается, что время открытия затворов будет объявлено после уточнения гидрологической обстановки.