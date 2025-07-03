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В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы

Ожидается, что с восточной части Финского залива будет сильный ветер до 28 м/с, а высота волн достигнет отметки в 2,5 метра.
Глеб Владовский 2025-07-03 23:54:12
© Фото: dambaspb, Telegram © Видео: dambaspb, Telegram

В Санкт-Петербурге из-за опасности наводнения закрыли затворы дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений.

«Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Положение "ЗАКРЫТО" все затворы заняли в 22:24 мск», - говорится в сообщении.

В Дирекции уточнили, что, по данным метеорологов, с восточной части Финского залива ожидаются порывы ветра со скоростью 25-28 м/с. Кроме того, высота волн может достигнуть максимальной отметки в 2,5 метра.

Сообщается, что время открытия затворов будет объявлено после уточнения гидрологической обстановки.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Наводнение #дамба #закрытие затворов
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