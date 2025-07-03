Владельца узбекского банка похитили во Франции

Владельца узбекского цифрового банка Кахромонжона Олимова похитили во Франции. Об этом сообщает ихдание Le Monde.

23 июня неизвестные насильно вывезли банкира из Парижа и на протяжении двух дней удерживали его неподалеку от Ниццы.

После выполнения их требований и внесения части выкупа Олимова отпустили.

Врачи диагностировали у пострадавшего многочисленные ушиби и синяки. Сам же он теперь жалуется на постоянную бессонницу.

В банке уже заявили, что инцидент никак не связан с деятельностью финансовой организации. Олимову принадлежат 95,1% акций банка.