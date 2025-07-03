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Ракета-носитель с кораблем «Прогресс МС-31» стартовала с Байконура

На борту корабля - более двух с половиной тонн грузов.
Анастасия Бобылева 2025-07-03 22:37:17
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» стартовала с космодрома Байконур. «Роскосмос» вел трансляцию запуска.

Корабль доставит космонавтам на МКС более 2,6 тонны грузов. В них входят питьевая вода, продукты питания, одежда, гигиенические и медицинские средства, топливо для дозаправки станции и азот для пополнения атмосферы.

Помимо этого, на борту корабля находится оборудование для научной работы экипажа МКС, а также расходные материалы для дооснащения и ремонта станции.

Ранее высоту орбиты МКС скорректировали на 2,1 километра. Делать корректировку время от времени необходимо, потому что в процессе полета МКС постепенно снижается.

#космос #ракета #роскосмос #Прогресс МС-31
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