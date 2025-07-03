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Дело о хищении средств на «гибких планшетах» Роснано передано в суд

Прокуратура считает, что участники схемы и не планировали развивать производство «гибких планшетов».
Дима Иванов 2025-07-03 21:00:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Генеральная прокуратура России направила в Гагаринский районный суд Москвы уголовное дело против бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, обвиняемого в растрате свыше 6 млрд рублей, выделенных на разработку «гибкого планшета», сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, преступные действия происходили с декабря 2011 года по март 2021 года. Галкин, совместно с заместителем председателя правления «Роснано» Юрием Удальцовым, инвестиционным директором Николаем Тычининым и другими неустановленными лицами, перечислил более 6,67 млрд рублей иностранным компаниям Plastic Logic, действуя в составе организованной группы.

Прокуратура утверждает, что под видом реализации проекта по созданию дисплеев и устройств на основе пластиковой электроники нового поколения соучастники не планировали развивать производство или создавать технологические цепочки в сфере нанотехнологий.

Дело передано в Гагаринский суд для рассмотрения по существу. Галкина задержали в Москве в августе 2024 года после его возвращения в Россию. По информации ФСБ, с 2020 года он скрывался за границей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Галкин вину не признает, утверждая на допросах, что ключевые решения принимал совет директоров «Роснано», направляя деятельность дочерних организаций, включая финансовые вопросы.

Ранее стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. 

#в стране и мире #роснано #растрата #пластик лоджик #гибкие планшеты
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