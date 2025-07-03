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В РФС раскрыли новые подробности дисквалификации Писарского

Друг попросил у Писарского крупную сумму на ставку в день матча против «Пари НН».
Дима Иванов 2025-07-03 20:41:19
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что нападающий «Сочи» Владимир Писарский знал о намерении своего друга использовать крупную сумму, взятую у него в долг, для ставок на стыковые матчи между «Сочи» и «Пари НН», включая ставки против выхода «Сочи» в РПЛ.

Комитет по этике РФС запретил Писарскому заниматься любой футбольной деятельностью на четыре года: один год - реальный запрет, начиная с даты решения, и три года - условная санкция с двухлетним испытательным сроком. Наказание связано с нарушением статьи 18 регламента РФС по этике.

Писарского подозревали в манипулировании результатом первого стыкового матча «Сочи» - «Пари НН», который прошел 28 мая в Сочи и завершился победой гостей со счетом 2:1. В той игре Писарский получил красную карточку в конце первого тайма.

Стукалов пояснил, что Писарский перевел другу крупную сумму в день матча и был осведомлен о планах друга использовать эти деньги для ставок на стыковые игры, в том числе против выхода «Сочи» в РПЛ. Эти сведения подтверждены в ходе опроса в РФС и показаниями свидетеля на заседании комитета. Также установлено, что друг Писарского регулярно делал ставки на футбольные события.

Согласно статье 18 регламента РФС, субъектам футбола запрещено участвовать в пари, азартных играх или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами.

Ранее в РФС сообщили о дисквалификации футболиста Владимира Писарского. 

#в стране и мире #Футбол #российская премьер-лига #РФС #владимир писарский
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