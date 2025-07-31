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На медкомиссии для получения прав водители с 1 августа получат электронную справку

Придя в ГИБДД, нужно будет показать QR-код и номер справки, а не давать справку на бумажном носителе.
Дарина Криц 2025-07-31 08:30:22
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Кандидатам на получение водительских прав при прохождении медицинской комиссии больше не понадобится бумажная справка. С 1 августа ее начнут выдавать в электронном виде, о чем рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», - сообщил он в комментарии РИА Новости.

Затем, придя в ГИБДД, этот код и номер справки нужно будет предъявить соответствующему сотруднику, добавил эксперт. Информация о пройденном обследовании автоматически подгрузится в систему Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось об идее МВД РФ ввести рейтинг автошкол. В министерстве считают, что это поможет бороться с нарушителями, значительно повысить качество обучения будущих водителей и снизить количество ДТП.

#в стране и мире #водители #ГИБДД #qr-код #медицинская справка #электронный вид
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