На медкомиссии для получения прав водители с 1 августа получат электронную справку

Кандидатам на получение водительских прав при прохождении медицинской комиссии больше не понадобится бумажная справка. С 1 августа ее начнут выдавать в электронном виде, о чем рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», - сообщил он в комментарии РИА Новости.

Затем, придя в ГИБДД, этот код и номер справки нужно будет предъявить соответствующему сотруднику, добавил эксперт. Информация о пройденном обследовании автоматически подгрузится в систему Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось об идее МВД РФ ввести рейтинг автошкол. В министерстве считают, что это поможет бороться с нарушителями, значительно повысить качество обучения будущих водителей и снизить количество ДТП.