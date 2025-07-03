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Пятерых задержанных в Баку сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили под подписку о невыезде

Речь идет о сотрудниках с азербайджанским гражданством.
Дима Иванов 2025-07-03 18:22:43
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

Пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан, которые были задержаны в Баку, отпустили под подписку о невыезде. Речь идет о сотрудниках с азербайджанским гражданством, сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Азербайджанские власти 30 июня задержали семерых сотрудников информационного агентства Sputnik Азербайджан, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». Руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов заключены под стражу на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» и телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что дальнейшая работа Sputnik Азербайджан в связи с событиями невозможна.

Ранее суд в Баку арестовал на четыре месяца восьмерых россиян. Граждан РФ обвинили в распространении наркотиков через Интернет и киберпреступности.

#в стране и мире #Азербайджан #Баку #спутник #Россия сегодня #россияне в Баку
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