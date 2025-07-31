В новосибирском аэропорту лампа освещения упала на 12-летнего ребенка

В новосибирском аэропорту Толмачево пострадал 12-летний пассажир, когда на него с потолка упала лампа освещения. Уточняется, что инцидент произошел в секторе С в ночь на 31 июля.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что ребенку оказали всю необходимую первую медицинскую помощь, после чего для дальнейшего обследования его отправили в больницу.

«На первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир», - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Администрация воздушной гавани пообещала оказать пострадавшему и его семье необходимую поддержку.