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В новосибирском аэропорту лампа освещения упала на 12-летнего ребенка

Мальчику оказали первую медпомощь и отправили в больницу.
Дарина Криц 2025-07-31 06:29:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В новосибирском аэропорту Толмачево пострадал 12-летний пассажир, когда на него с потолка упала лампа освещения. Уточняется, что инцидент произошел в секторе С в ночь на 31 июля.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что ребенку оказали всю необходимую первую медицинскую помощь, после чего для дальнейшего обследования его отправили в больницу.

«На первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир», - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Администрация воздушной гавани пообещала оказать пострадавшему и его семье необходимую поддержку.

#в стране и мире #Аэропорт #ЧП #Новосибирск #Толмачево #пострадали дети
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