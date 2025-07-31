Ветеринар предупредил о фатальных последствиях перегрева для питомцев

Ветеринарный врач Михаил Шеляков назвал признаки перегрева у домашних животных и рассказал, как помочь питомцам пережить жару. По его словам, так как кошки обычно не выходят на улицу, для них нужно оставлять открытыми все двери в доме. Так они смогут выбрать наиболее прохладное место. Также желательно оставлять для них воду в каждом помещении.

«Двери во все комнаты должны быть открыты, чтобы сама кошка могла перемещаться, выбрать место, где попрохладнее. Естественно, вода во всех помещениях, во всех комнатах должна быть», - подчеркнул эксперт.

Собак же, которым необходимо выходить на улицу, нужно выгуливать недалеко от дома. Ветеринар посоветовал брать побольше воды с собой и подкорректировать время прогулок - выбирать раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха понижена. Если все-таки случился перегрев, это будет заметно: питомец станет заторможенным, у него повысится слюноотделение, будут остекленевшие глаза. В таком случае нужно смочить водой подмышечные впадины, лоб, загривок, по возможности отнести собаку в тень. При этом окатывать всего питомца водой не стоит, это может привести к проблемам с сердцем, отекам легких и даже к смерти.

Очень опасно надолго оставлять собаку в наморднике, предупреждает Михаил Шеляков. Открывая рот, животное охлаждается, а не имея такой возможности, оно перегреется гораздо быстрее.

«Один из симптомов теплового или солнечного удара - это рвота. Если представить, что наша собачка перегрелась, что мы намордник на нее тесный и душный надели, да еще ее там стошнило в этот намордник, это может привести к захлебыванию и, в общем-то, очень скоропостижной гибели», - заявил ветеринар.

По его мнению, для прогулок лучше выбирать пластмассовый или проволочный, а не кожаный намордник, и следить, чтобы собака проводила в нем как можно меньше времени.

Ранее в российское законодательство внесли ряд изменений, связанных с питомцами. Новые нормы коснутся вопросов содержания домашних и диких животных, а также изъятия, содержания и передачи новым хозяевам безнадзорных животных.