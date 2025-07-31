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В США родился ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона

Мальчика называют «самым старым ребенком» в мире.
Дима Иванов 2025-07-31 04:43:11
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

В США родился ребенок из эмбриона, замороженного более 30 лет назад, сообщил журнал MIT Technology Review.

По данным издания, этот мальчик стал рекордсменом как «самый старый ребенок», родившийся из эмбриона, хранившегося с 1994 года. Журнал уточнил, что родители мальчика «усыновили» эмбрион, созданный в рамках процедуры ЭКО для другой женщины.

Всего тогда было получено четыре эмбриона: один из них использовали сразу, а три остальных заморозили и сохранили для дальнейшего использования.

Когда родители Таддеуса показали его фотографии донору яйцеклетки, оказалось, что он похож на ее дочь - они почти как брат с сестрой.

«Первое, что я заметила, когда мне прислали его фотографии, как же сильно он похож на мою дочь в младенчестве», - сказала женщина.

Мировой рекорд родителей Таддеуса не интересует, они подчеркнули, что просто хотели ребенка.

Ранее российский шахматист Роман Шогджиев стал самым юным международным мастером в истории.

#Наука #в стране и мире #сша #ученые #эко #эмбрионы #искусственное оплодотворение
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