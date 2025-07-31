Укравшего драгоценности на 30 млн колумбийца экстрадируют в Россию

Колумбия приняла решение об экстрадиции в Россию Фреди Андреса Патиньо Авила, члена международной преступной группировки, причастной к краже ювелирных изделий на сумму свыше 30 миллионов рублей во время выставки в Санкт-Петербурге, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По данным ведомства, по запросу российской стороны компетентные органы Колумбии согласились выдать Патиньо для привлечения к уголовной ответственности за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере.

Как уточнили в прокуратуре, гражданин Колумбии Патиньо в составе международной преступной группы в феврале 2012 года приехал на ювелирную выставку в Санкт-Петербурге. В выставочном комплексе "Ленэкспо" он вместе с сообщниками выбрал потенциальных жертв среди посетителей и сотрудников компаний, за которыми затем следил. В ведомстве отметили, что преступники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, после чего тайно похитили их багаж с ювелирными изделиями на сумму более 30 миллионов рублей.

После совершения преступления Патиньо скрылся, тогда как его сообщники были задержаны в России при попытке вывезти украденные изделия в Колумбию. В январе 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга заочно избрал для Патиньо меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил его в международный розыск. После установления его местонахождения в Колумбии российское посольство совместно с местными властями организовало его задержание.

В мае 2025 года Генеральная прокуратура РФ направила в Колумбию запрос на экстрадицию, который был удовлетворен. Патиньо будет доставлен в Москву транзитом через Турцию в сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России.

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