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Крикалев сообщил, что утечка воздуха из российского модуля МКС сократилась

Согласно заявлению замглавы Роскосмоса, воздух продолжает уходить, но уже не так быстро.
Анастасия Бобылева 2025-07-31 02:57:10
© Фото: Global Look Press

Утечка воздуха из российского модуля «Звезда» на МКС продолжается, но она «значительно сократилась». Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев.

«Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению - недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха», - цитирует его ТАСС.

По его словам, какое-то время специалисты были уверены, что нашли и заделали последнюю трещину, но потом оказалось, что воздух все еще уходит. Работники из России и США пытаются устранить проблему, отметил замглавы Роскосмоса.

Об утечке на российском сегменте МКС стало известно еще в сентябре 2019 года. С тех пор было несколько попыток решить проблему, но об окончательном устранении утечки стало известно совсем недавно. Тринадцатого июня в Роскосмосе сообщили, что воздух из модуля «Звезда» перестал уходить.

#в стране и мире #космос #мкс #модуль Звезда #утечка воздуха
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