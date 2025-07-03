МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Агрессивный пациент пытался убить врача поликлиники в Иркутске

Такое поведение, по словам пациента, вызвал неверный диагноз.
Дарина Криц 2025-07-03 12:30:00
© Фото: ГУ МВД России по Иркутской области © Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

В Иркутске мужчина попытался убить врача. По его словам, он инвалид и «его хотели лишить жизни». Для совершения преступления пациент пришел в медицинское учреждение с ножом и газовым баллончиком.

Правоохранителям удалось задержать этого человека. Однако пострадавшие от его рук две женщины получили травмы, их уже прооперировали. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, их жизни ничто не угрожает, хотя они находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

ЧП произошло во взрослой поликлинике городской больницы №8, сейчас она работает в штатном режиме. На опубликованном иркутским главком МВД видео задержанный признается, что хотел убить врача. При себе у него обнаружили огромный нож в ножнах.

#в стране и мире #иркутск #Иркутская область #врачи #пациент #нападение с ножом
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 