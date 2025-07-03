Агрессивный пациент пытался убить врача поликлиники в Иркутске

В Иркутске мужчина попытался убить врача. По его словам, он инвалид и «его хотели лишить жизни». Для совершения преступления пациент пришел в медицинское учреждение с ножом и газовым баллончиком.

Правоохранителям удалось задержать этого человека. Однако пострадавшие от его рук две женщины получили травмы, их уже прооперировали. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, их жизни ничто не угрожает, хотя они находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

ЧП произошло во взрослой поликлинике городской больницы №8, сейчас она работает в штатном режиме. На опубликованном иркутским главком МВД видео задержанный признается, что хотел убить врача. При себе у него обнаружили огромный нож в ножнах.