Двое взрослых и подросток погибли в Запорожской области при ударе ВСУ по машине

Двое взрослых и 14-летний подросток погибли в Запорожской области в результате атаки ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Еще один человек - водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Балицкий добавил, что находится на связи с представителями работающих на месте оперативных служб.

Также глава региона пообещал материальную помощь родственникам погибших и пострадавшему.