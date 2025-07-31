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Двое взрослых и подросток погибли в Запорожской области при ударе ВСУ по машине

Еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.
Константин Денисов 2025-07-31 22:12:03
© Фото: BalitskyEV, Telegram

Двое взрослых и 14-летний подросток погибли в Запорожской области в результате атаки ВСУ на автомобиль. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека: женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Еще один человек - водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Балицкий добавил, что находится на связи с представителями работающих на месте оперативных служб.

Также глава региона пообещал материальную помощь родственникам погибших и пострадавшему.

#в стране и мире #Автомобиль #ВСУ #запорожская область #Евгений Балицкий
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