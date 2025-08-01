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Путин разрешил родственникам погибшим на СВО иностранцев получать гражданство РФ

Указ касается супругов, детей и родителей военнослужащих.
Константин Денисов 2025-08-01 00:30:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий близким родственникам иностранных военнослужащих, погибших на СВО, подавать на получение гражданства РФ.

Соответствующий указ главы государства опубликован на правовом портале.

Этим указом Путин внес изменения в другой документ, который позволял получить гражданство родным действующих военных, дополнив его словами «в том числе умерших».

Ранее Путину предложили распространить квоту на образование на вдов погибших бойцов.

#в стране и мире #военнослужащие #Владимир Путин #Иностранцы #указ #гражданство рф
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