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Германия резко увеличила количество выданных россиянам шенгенских виз

Итоговые показатели могут превзойти данные 2022 года.
Константин Денисов 2025-07-31 20:32:51
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Германия резко увеличила количество выданных россиянам шенгенских виз. Об этом сообщает журнал Focus.

«Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране значительно растет», - говорится в публикации.

В первом полугодии 2025 года российским гражданам было выдано 17,6 тысяч виз. За весь 2022 год они получили 42 тысячи виз. По мнению экспертов, этот показатель может быть превзойден к концу 2025 года.

На данный момент прямое авиасообщение России со странами ЕС отсутствует.

Ранее ряд европейских стран приняли решение о запрете въезда на их территорию участникам СВО.

#Россия #в стране и мире #Германия #Шенген
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