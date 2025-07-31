Германия резко увеличила количество выданных россиянам шенгенских виз. Об этом сообщает журнал Focus.

«Новые данные показывают, что количество выданных шенгенских виз в этой стране значительно растет», - говорится в публикации.

В первом полугодии 2025 года российским гражданам было выдано 17,6 тысяч виз. За весь 2022 год они получили 42 тысячи виз. По мнению экспертов, этот показатель может быть превзойден к концу 2025 года.

На данный момент прямое авиасообщение России со странами ЕС отсутствует.

Ранее ряд европейских стран приняли решение о запрете въезда на их территорию участникам СВО.