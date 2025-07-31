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Путин подписал закон о внесудебном порядке взыскания долгов по налогам

Россиянам дали время оплатить налоги до ноября.
Константин Денисов 2025-07-31 19:36:33
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Кремля.

Согласно новому закону, ФНС будет иметь возможность взыскивать долги с банковских счетов граждан, а также путем изъятия их имущества и реализации его на торгах.

Иными словами, ФНС получит все права, которыми сейчас наделены судебные приставы без обращения в суд.

Ранее аналогичный порядок взыскания долгов по налогам был применим только к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Закон вступит в силу 1 ноября 2025 года. До этого времени у россиян имеется возможность ликвидировать все задолженности.

#в стране и мире #Владимир Путин #суд #налоги #закон #ФНС РФ #взыскание долгов
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