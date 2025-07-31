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Молнию длиной от Венеции до Парижа официально признали самой большой в мире

Достижение было установлено в США в 2017 году.
Константин Денисов 2025-07-31 18:33:38
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Молнию длиной около 830 км официально признали самой большой в мире. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«Новый рекорд - 829 км (515 миль) - имеет погрешность плюс-минус 8 км. Он на 61 км превышает предыдущий рекорд, установленный 29 апреля 2020 года, когда молния протянулась на 768 км плюс-минус 8 км над южными штатами США», - говорится в сообщении.

В ВМО сравнили длину явления с прямым маршрутом от Парижа до Венеции. В российском эквиваленте ее можно сравнить с расстоянием от Москвы до Казани, Саратова или Самары.

Примечательно, что сначала молнию вообще не заметили и смогли зафиксировать ее лишь в результате повторного изучения снимков.

#сша #рекорд #молния
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