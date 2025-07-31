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Путин ограничил рассрочку шестью месяцами

Президент РФ ужесточил требования к организациям, которые могут продавать товары на подобных условиях.
Константин Денисов 2025-07-31 18:23:08
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок рассрочки при покупке товаров или оплате услуг не может превышать шести месяцев. С текстом документа можно ознакомиться на сайте Кремля.

Таким образом государство хочет навести порядок в предоставлении гражданам длительной рассрочки, больше напоминающей полноценный кредит, организациями, не имеющими на это соответствующих полномочий.

В новом законе прописана максимальная сумма товара, услуги или продукта интеллектуальной деятельности, оформление которых в рассрочку будет происходить без передачи данных в Бюро кредитных историй, - 50 тысяч рублей.

Также закон ужесточил требования к самим организациям, предоставляющим рассрочку. Им запрещено совмещать свою основную деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации (кроме МФО), а размер собственного капитала должен составлять не менее пяти миллионов рублей.

Закон начнет действовать с 1 апреля 2026 года. При этом с 1 апреля 2028 года максимальный срок рассрочки уже составит четыре месяца.

#в стране и мире #Владимир Путин #закон #рассрочка
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