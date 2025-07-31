Вспышка «болезни легионеров» произошла в Нью-Йорке

За период с 22 июля в Нью-Йорке были выявлены 22 случая заражения легионеллезом, или «болезнью легионеров», как его еще называют. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения мегаполиса.

«Департамент здравоохранения Нью-Йорка в настоящее время расследует 22 случая заболевания легионеллезом, включая один летальный исход», - говорится в сообщении.

Городские власти подчеркнули, что жители города по-прежнему могут свободно пить воду из-под крана, принимать ванну и душ, готовить пищу и пользоваться домашними кондиционерами, поскольку проблема точно не в воде.

Вспышка заболевания была зафиксирована в районе Гарлем. Именно там и скончался один из пациентов. Всем, у кого наблюдаются какие-либо симптомы болезни, предписано незамедлительно обратиться к врачу.

Легионеллез является одним из видов пневмонии. Как правило, его бактерии хорошо размножаются в теплой воде.