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Вспышка «болезни легионеров» произошла в Нью-Йорке

Также был зафиксирован один летальный исход.
Константин Денисов 2025-07-31 16:16:26
© Фото: Jimin Kim, Keystone Press Agency, Global Look Press

За период с 22 июля в Нью-Йорке были выявлены 22 случая заражения легионеллезом, или «болезнью легионеров», как его еще называют. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения мегаполиса.

«Департамент здравоохранения Нью-Йорка в настоящее время расследует 22 случая заболевания легионеллезом, включая один летальный исход», - говорится в сообщении.

Городские власти подчеркнули, что жители города по-прежнему могут свободно пить воду из-под крана, принимать ванну и душ, готовить пищу и пользоваться домашними кондиционерами, поскольку проблема точно не в воде.

Вспышка заболевания была зафиксирована в районе Гарлем. Именно там и скончался один из пациентов. Всем, у кого наблюдаются какие-либо симптомы болезни, предписано незамедлительно обратиться к врачу.

Легионеллез является одним из видов пневмонии. Как правило, его бактерии хорошо размножаются в теплой воде.

#в стране и мире #вода #вспышка #Нью-Йорк #болезнь #пневмония
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