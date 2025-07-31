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Президент Лаоса подарил двух слонов Санкт-Петербургу

Владимир Путин поблагодарил за подарок и в шутку отметил пользу животных в хозяйстве.
Константин Денисов 2025-07-31 15:27:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил Санкт-Петербургу двух слонов. Об этом он объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По случаю 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хочет подарить вам или Российской Федерации пару слонов», - сказал Сисулит.

Путин оценил подарок и заметил, что он «пригодится в хозяйстве».

Сисулит находится в России с официальном визитом. Путин назвал главу республики своим близким другом и пригласил его на Восточный экономический форум в сентябре 2025 года.

#Россия #Санкт-Петербург #Лаос #Владимир Путин #слоны
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