Президент Лаоса подарил двух слонов Санкт-Петербургу

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил Санкт-Петербургу двух слонов. Об этом он объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По случаю 65-летия установления дипломатических отношений между нашими странами лаосское правительство и лаосский народ хочет подарить вам или Российской Федерации пару слонов», - сказал Сисулит.

Путин оценил подарок и заметил, что он «пригодится в хозяйстве».

Сисулит находится в России с официальном визитом. Путин назвал главу республики своим близким другом и пригласил его на Восточный экономический форум в сентябре 2025 года.