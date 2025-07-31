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В МИД РФ удивились просьбе Японии вернуть макет Кинкакудзи

В российском дипломатическом ведомстве заявили, что происходящее вряд ли реабилитирует в глазах россиян имидж проводящей антироссийскую политику Японии.
2025-07-31 12:37:07
© Фото: sakhinfo, Telegram

МИД России сделал представление посольству Японии в Москве из-за просьбы вернуть экспонат, который Токио подарил научной библиотеке Сахалинской области. Об этом говорится на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

«Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского генконсульства», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что происходящее вряд ли реабилитирует в глазах российских граждан имидж Японии, которая проводит антироссийскую политику.

Речь идет о макете «Кинкакудзи - Золотой павильон», который японская сторона подарила России и который рассматривался как официальный подарок. В сахалинской библиотеке экспонат выставлялся с 2001 года, однако на днях Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске направило запрос в областное Министерство культуры с просьбой вернуть макет.

#в стране и мире #макет #Япония #сахалин #посольство #Кинкакудзи
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