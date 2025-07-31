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В США госпитализировали пассажиров попавшего в турбулентность самолета

Воздушное судно Airbus A330-900 следовало в Амстердам из Солт-Лейк-Сити, но вынужденно приземлилось в Миннеаполисе.
Дарина Криц 2025-07-31 10:59:10
© Фото: @flightradar24, Х

В США госпитализировали 25 пассажиров рейса Солт-Лейк-Сити - Амстердам авиакомпании Delta Air Lines. Это произошло после того, как самолет совершил экстренную посадку в штате Миннесота. Причиной тому стала сильная турбулентность.

«Рейс DL56 авиакомпании Delta, следовавший из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, в среду был перенаправлен в международный аэропорт Миннеаполис - Сент-Пол после того, как попал в зону сильной турбулентности по пути», - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

После этого борт Airbus A330-900 сел на аэродроме Миннеаполиса в Миннесоте. Его встретил медицинский персонал, который осмотрел пассажиров и членов экипажа.

Согласно данным сайта по отслеживанию полетов воздушных судов Flightradar24, самолет сменил свое направление.

#в стране и мире #Самолет #сша #Миннесота #турбулентность
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