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Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Спортсмену было 28 лет.
Игнат Далакян 2025-07-03 11:15:36
© Фото: IMAGO, Paul Terry, Global Look Press

Футболист сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП в возрасте 28 лет. Об этом пишет испанское издание Marca.

Авария произошла на трассе А-52 вблизи муниципалитета Паласьос-де-Санабрия на 65-м километре. Известно, что машина сошла с дороги и загорелась. Спортсмен находился в ней вместе со своим 26-летним братом.

Футболист сыграл свадьбу 22 июня.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. В составе команды он провел 182 матча, забил 65 голов и отдал 26 голевых передач.

 

#Спорт #авария #Трагедия #футболист #Диогу Жота
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