«80 лет - полет нормальный!»: Леонид Якубович встретил свой юбилей

Бессменный ведущий программы «Поле чудес», народный артист России Леонид Якубович сегодня празднует юбилей. Именинник оказался на высоте - причем в прямом смысле. Сел за штурвал вертолета и покружил над Новым Иерусалимом.

Полеты, от которых захватывает дух, примерно раз в две недели - для Якубовича это способ оказаться в среде, где все зависит исключительно от него. Образ волшебника в голубом вертолете, который прилетит и подарит 500 эскимо, а то и что посущественнее.

Для изголодавшихся в прямом смысле слова миллионов российских телезрителей на заре перестройки он стал самым желанным в каждом доме, где вечером пятницы в эфире, как обычно, выходило капитал-шоу «Поле чудес».

И уже не сосчитать ни банок с огурцами, что опробовал ведущий, которому, как якобы гласил контракт, было даже запрещено сбривать его фирменные пшеничные усы, ни нарядов, что он примерял, а программа продолжает собирать у экранов свою преданную аудиторию.

Что в черном ящике - морковка или деньги, - как считается, тоже придумал именно он, как и музей капитал-шоу «Поле чудес», куда каждый уважающий себя участник программы считал нужным привезти подарок.

К тому времени, как Якубовича на должность ведущего выбрал Влад Листьев, за плечами у него, кроме опыта художественной самодеятельности, уже была работа над монологами для Винокура и Петросяна. Но тогда решение вытянуть свой счастливый билет Якубович принял не сразу - почти полгода раздумывал.

«Этого не может быть - взять с улицы человека и поставить в кадр. Это профессия, этому учиться, наверное, надо», - сказал Якубович.

А еще Якубович пишет стихи. В его послужном списке - роли в кино и театре. Во время контртеррористических операций на Северном Кавказе он ездит и встречается с солдатами на передовой. А сейчас пишет сценарий фильма о сотрудниках спецподразделения «Альфа».

«Эти люди... несмотря на возраст - молодые парни, - но я готов перед ними встать и склонить голову», - поделился телеведущий.

80-летний юбилей Якубовича совпадает с 30-летием его первого самостоятельного полета. Внизу Истра и музей «Новый Иерусалим».

Уже после посадки вертолета с земли можно оценить масштабы надвигающегося грозового фронта. Но пока гром и молнии обходили Якубовича стороной. А это значит, что 80 лет - полет нормальный!

С 80-летним юбилеем Леонида Якубовича поздравил президент России Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава государства отметил, что народный артист РФ блестяще реализовал свой созидательный потенциал и добился успеха в разных творческих профессиях.