Роскачество: только три из 21 бренда слитных купальников отвечают требованиям

Только три из 21 бренда слитных купальников оказались полностью соответствующими стандартам качества и всем необходимым требованиям, включая опережающие.

Специалисты Роскачества проверили изделия популярных брендов, которые оценивали по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

Сообщается, что только купальники двух китайских и одного российского брендов отвечают всем обязательным и опережающим требованиям.

В исследовании говорится, что купальные костюмы других фирм имеют различные нарушения, например технического регламента, или немного «не дотянулись» до показателей опережающего стандарта Роскачества.

Уточняется, что у некоторых брендов зафиксированы нарушения обязательных требований технического регламента: недостаточная воздухопроницаемость, низкая устойчивость окраски к поту и морской воде и неполноценная маркировка, включая недостоверность.

Кроме того, выявлены такие дефекты, как низкая прочность ткани и швов, недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность, устойчивость окраски к УФ-свету.