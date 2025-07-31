Князь Александр Трубецкой скончался в возрасте 78 лет

На 79-м году жизни умер князь Александр Трубецкой, представитель аристократических родов Трубецких и Голицыных, сообщили в военном отделе Московского Патриархата.

Родившийся в Париже в 1947 году, Трубецкой посвятил свою жизнь сохранению российских духовных и патриотических традиций. Он руководил Обществом памяти Императорской гвардии и занимал должность почетного профессора МГУ, где специализировался на изучении русской истории и развитии культурных связей между Россией и Францией.

На прошлой неделе Трубецкой был доставлен в больницу из-за осложнений, вызванных пневмонией.