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Князь Александр Трубецкой скончался в возрасте 78 лет

Он являлся представителем родов Трубецких и Голицыных.
Дима Иванов 2025-07-31 00:46:52
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

На 79-м году жизни умер князь Александр Трубецкой, представитель аристократических родов Трубецких и Голицыных, сообщили в военном отделе Московского Патриархата.

Родившийся в Париже в 1947 году, Трубецкой посвятил свою жизнь сохранению российских духовных и патриотических традиций. Он руководил Обществом памяти Императорской гвардии и занимал должность почетного профессора МГУ, где специализировался на изучении русской истории и развитии культурных связей между Россией и Францией.

На прошлой неделе Трубецкой был доставлен в больницу из-за осложнений, вызванных пневмонией.

#в стране и мире #князь #Трубецкой #аристократия
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