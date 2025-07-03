Комбат рассказал, что усиление антенн позволило избежать потерь дронов

Командир батальона с позывным Восток рассказал нашему корреспонденту Варваре Шрадер, как усиление антенн и возможность переключения каналов связи позволили защитить управление дронами от воздействия украинских систем радиоэлектронной борьбы. Благодаря техническим доработкам батальон «Хан» 51-й армии, действующей в составе группировки «Центр», практически не теряет беспилотники при выполнении боевых задач.

Особенность работы бойцов этого подразделения заключается в удаленной схеме управления. Операторы дронов находятся на значительном расстоянии от линии боевых действий, тогда как инженеры обслуживают аппараты всего в двух-трех километрах от переднего края.

«Мы не подвержены воздействию РЭБ, потому что у нас усиленные антенны. Если идет воздействие на видео от противника, мы просто переключаемся на другой канал. РЭБ не успевает нас догнать. У нас практически отсутствует потеря дронов из-за воздействия РЭБ на управление и на видео», - пояснил командир.

В такой схеме особую роль играет слаженность оператора и корректировщика. Пока пилот ведет дрон в очках, второй боец помогает ему - держит связь с нашей разведкой, корректирует маршрут оператора, контролирует ход полета, привязывается к местности.

Очередной вылет подтвердил эффективность схемы - после обнаружения замаскированного блиндажа оператор дрона выбрал оптимальный угол атаки с учетом высот и воздействия РЭБ. Удар оказался точным.

Сейчас бойцы батальона действуют в интересах 114-й гвардейской бригады группировки «Центр», которая начала продвижение на южном фланге в сторону Новопавловки. Слаженная работа беспилотников и штурмовиков позволяет оперативно продвигаться вперед, минимизируя потери.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.