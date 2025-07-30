Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч

В текущем году более 45 тысяч россиян получают заработную плату в размере более одного миллиона рублей. В сравнении с двумя годами ранее их количество увеличилось почти вдвое - с 24 400 до 45 428 человек.

Кроме того, 34 399 человек получали заработную плату до двух миллионов рублей. Еще 5 728 - от двух до трех миллионов. Труд 5 301 человека оценивался в более чем три миллиона рублей ежемесячно. Такие данные выяснило РИА Новости на основе сведений Росстата.

Также уточняется, что зарабатывающие более миллиона в месяц заняты в таких областях, как информация и связь (9,9 тысячи человек), торговля (6,7 тысячи), обрабатывающая промышленность (6,3 тысячи граждан), и в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи россиян).

Ранее в беседе со «Звездой» бизнес-психолог Евгения Тудалецкая сообщила, что в российских компаниях есть такая профессия, как «корпоративный коуч», его труд оценивается примерно в 250-300 тысяч рублей в месяц.