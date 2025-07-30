Предупреждающие о цунами сирены взревели на Гавайях

Жители Гавайев услышали сигнал, предупреждающий об опасности цунами. Предупреждение об угрозе вышло для острова и нескольких американских штатов.

«Предупреждение о цунами обновлено - примите меры! Ожидаются разрушительные волны цунами», - сообщение с таким текстом выпустили местные экстренные службы.

Жители прибрежной зоны попали в основную зону эвакуации.

На кадрах из соцсетей женщина под звуки сирены бегает по дому и успокаивает питомца.

Сильнейшее за последние 73 года землетрясение магнитудой 8,7 у берегов Камчатке привело к разрушениям в Петропавловске-Камчатском и Северо-Курильске. Угроза цунами действует для нескольких странах, включая Россию, США и Японию.