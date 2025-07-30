NYP: метеоритный дождь может пройти над Землей после удара астероида об Луну

Недавно обнаруженный астероид YR4 в случае столкновения с Луной вызовет разрушительный метеоритный дождь, который будет продолжаться несколько дней. Об этом говорится в новом исследовании ученых из университетов Онтарио и Атабаски, пишет NYP.

Вероятность столкновения YR4 с Землей стремится к нулю, тогда как Луна окажется на пути астероида с вероятностью 4%.

Исследователи заявили, что это столкновение YR4 с Луной будет представлять угрозу для спутников на низкой околоземной орбите в течение нескольких дней или даже месяцев, часть выброшенных частиц будет направлена в сторону Земли.

«Метеоритный дождь может продлиться несколько дней и будет впечатляющим», - говорится в исследовании.

Ученые подчеркивают, что выброс космического мусора с Луны затронет весь спутниковый парк на околоземной орбите, где развернуты около 10 тысяч действующих аппаратов.