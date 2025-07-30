Двое жителей Подмосковья стреляли с балкона по 12-летнему ребенку

Двое мужчин стреляли по 12-летнему ребенку в одном из жилых комплексов Ленинского городского округа Московской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Дежурную часть УМВД России по Ленинскому г.о. поступило сообщение от местной жительницы о причинении телесных повреждений ее 12-летнему сыну», - написала Волк.

По ее словам, мальчик получил ранения в результате стрельбы из пневматического пистолета.

В итоге полицейские смогли оперативно установить и задержать подозреваемых 2007 и 2008 года рождения. Пистолет был изъят в момент задержания.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего ребенка отсутствует.