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В Бирмингеме прошла церемония прощания с Оззи Осборном

Музыканта похоронят на одном из кладбищ его родного города.
Константин Денисов 2025-07-30 20:29:43
© Фото: Stephen Lock i-Images, Globallookpress

В Бирмингеме состоялась церемония прощания с лидером группы Bkack Sabbath Оззи Осборном. Как сообщает ТАСС, мероприятие посетили десятки тысяч поклонников музыканта.

Катафалк с гробом Осборна проехал по центральным улицам к мосту Bkack Sabbath, названному в честь коллектива. Там устроили стихийный мемориал с огромным количеством цветов и различных вещей, в том числе, гитар.

За катафалком ехали автомобили с родственниками Осборна. Его супруга Шэрон и дети Джек и Келли вышли осмотреть мемориал, после чего вся процессия направилась на кладбище, а движение по улицам города было открыто.

Осборн ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. Он успел дать прощальный концерт за 17 дней до смерти.

#в стране и мире #похороны #бирмингем #оззи осборн #Black Sabbath
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