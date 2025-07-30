В Бирмингеме прошла церемония прощания с Оззи Осборном

В Бирмингеме состоялась церемония прощания с лидером группы Bkack Sabbath Оззи Осборном. Как сообщает ТАСС, мероприятие посетили десятки тысяч поклонников музыканта.

Катафалк с гробом Осборна проехал по центральным улицам к мосту Bkack Sabbath, названному в честь коллектива. Там устроили стихийный мемориал с огромным количеством цветов и различных вещей, в том числе, гитар.

За катафалком ехали автомобили с родственниками Осборна. Его супруга Шэрон и дети Джек и Келли вышли осмотреть мемориал, после чего вся процессия направилась на кладбище, а движение по улицам города было открыто.

Осборн ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет. Он успел дать прощальный концерт за 17 дней до смерти.