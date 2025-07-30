Индийские врачи обнаружили у пациентки неизвестную группу крови

Индийские врачи выявили у 38-летней пациентки неизвестную группу крови. Об этом сообщает Life.

Женщину готовили к операции на сердце и сначала определили ее группу крови, как первую с положительным резус-фактором. Это самая популярная группа в мире.

Однако позже выяснилось, что аналогичная кровь не подходит ей для переливания, в том числе, взятая у родственников.

В итоге операция прошла успешно, и донорство не понадобилось, однако врачи отправили кровь пациентки на исследование. Оно установило, что действительно в ней присутствует неизвестный антиген.

Одной из версий наличия уникальной группы крови у пациентки ученые назвали часты браки между близкими родственниками в Индии.