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Индийские врачи обнаружили у пациентки неизвестную группу крови

Аномалия была выявлена случайно.
Константин Денисов 2025-07-30 19:32:16
© Фото: Olaf Krüger, imageBROKER.com, Globallookpress

Индийские врачи выявили у 38-летней пациентки неизвестную группу крови. Об этом сообщает Life.

Женщину готовили к операции на сердце и сначала определили ее группу крови, как первую с положительным резус-фактором. Это самая популярная группа в мире.

Однако позже выяснилось, что аналогичная кровь не подходит ей для переливания, в том числе, взятая у родственников.

В итоге операция прошла успешно, и донорство не понадобилось, однако врачи отправили кровь пациентки на исследование. Оно установило, что действительно в ней присутствует неизвестный антиген.

Одной из версий наличия уникальной группы крови у пациентки ученые назвали часты браки между близкими родственниками в Индии.

#Индия #врачи #Исследования #группа крови
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