Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер погибла под камнепадом в горах Пакистана

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана в результате камнепада. Об этом сообщает DPA.

Ранее сообщалось о том, что спортсменка, увлекавшаяся альпинизмом, попала под камнепад и получила серьезные травмы. При этом спасатели установили ее местонахождение с вертолета, однако не могли подобраться к ней.

В 2022 году также в результате инцидента в горах погиб молодой человек биатлонистки, однако она не перестала заниматься альпинизмом.

Дальмайер был 31 год, она завершила спортивную карьеру в 2019 году. Лаура также является семикратной чемпионкой мира.