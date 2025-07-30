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Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер погибла под камнепадом в горах Пакистана

Спасатели подтвердили гибель спортсменки.
Константин Денисов 2025-07-30 16:00:06
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана в результате камнепада. Об этом сообщает DPA.

Ранее сообщалось о том, что спортсменка, увлекавшаяся альпинизмом, попала под камнепад и получила серьезные травмы. При этом спасатели установили ее местонахождение с вертолета, однако не могли подобраться к ней.

В 2022 году также в результате инцидента в горах погиб молодой человек биатлонистки, однако она не перестала заниматься альпинизмом.

Дальмайер был 31 год, она завершила спортивную карьеру в 2019 году. Лаура также является семикратной чемпионкой мира.

#Спорт #в стране и мире #Пакистан #Биатлон #альпинизм #гибель #горы #лаура дальмайер
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