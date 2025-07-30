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РКН заблокировал сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Специалисты Роскомнадзора порекомендовали пользоваться отечественными разработками для измерения скорости в сети Интернет.
Дарина Криц 2025-07-30 13:58:20
© Фото: speedtest.net

В России перестанет работать сервис по измерению качества интернет-соединения и скорости доступа в сеть Интернет Speedtest.

Как пояснили в Роскомнадзоре, в работе сервиса выявлены нарушения и угрозы безопасности российскому сегменту интернета.

Специалисты ведомства посоветовали для этих целей использовать отечественные сервисы, пользующиеся доверием.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 года в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети "Интернет"», - приводится сообщение РКН.

Кроме того, указывается, что подведомственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработал приложение «ПроСеть», которое можно скачать из Rustore для гаджетов, работающих на операционной системе Android.

#в стране и мире #интернет #роскомнадзор #блокировка #РКН #Speedtest
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