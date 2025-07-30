Военный эксперт назвал цели хакеров, взломавших оборону Франции

Утечка данных французской системы обороны, произошедшая 29 июля, свидетельствует о том, что вопросы безопасности ядерного оружия необходимо выводить на новый уровень. Поступая так, взломщики могли хотеть показать уязвимые места системы ядерной безопасности, включая военную сферу. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это достаточно серьезная утечка информации. Тем более что в первую очередь это военная информация. Она, может быть, даже и не связана с возможностью применения ядерного оружия, потому что там есть несколько степеней дублирования. Надеюсь, что и у французов так же сделано. Но в любом случае коды доступа и многое другое позволяет, может быть, попытаться произвести несанкционированный пуск ракет», - пояснил военный эксперт.

По его словам, потребуется много дней и даже недель, чтобы повысить уровень безопасности шифрования. В связи с этим взломанная система останется уязвимой.

«В данном случае для террористов, которые могут использовать доступ к французскому ядерному оружию в своих интересах. Это может спровоцировать различные ситуации, аварийные ситуации, которые могут привести к тяжелым последствиям», - подытожил Юрий Кнутов.

Уточним, что киберпреступники атаковали компанию Naval Group - производитель подлодок и военных кораблей. Им удалось узнать исходный код боевых систем, программного обеспечения для ядерного оружия на подлодках, а также получить документы по истребителям Rafale-M. Кроме того, злоумышленникам стала доступна внутренняя электронная переписка руководства и сетевые данные. Обнародованы данные, относящиеся к боевым системам подлодок и фрегатов ВМС США.