Из песни не выкинешь: почему на Украине не работает запрет петь на русском

На Украине хотят запретить петь песни на русском. Решить этот вопрос на законодательном уровне призвала новый уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская. В должность она вступила около двух недель назад и сразу пожаловалась, что закон о запрете воспроизведения и трансляции песен российских артистов есть, а запрета петь на русском - нет.

Чиновница из Киева считает, что русскоязычные песни вызывают у населения «резкое неприятие». Только простые люди так не думают. Так, в сети появилось видео, где украинская пенсионерка просит уличного музыканта сыграть песню в память о сыне. Некоторые прохожие, однако, выразили недовольство тем, что он поет на русском языке.

Напомним, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная рада приняла еще в 2019 году. Именно тогда фактически русский язык на Украине оказался под запретом, и, по всей видимости, там считают, что этого недостаточно. Однако, если верить словам омбудсмена Елены Ивановской, закон все-таки не запрещает исполнение песен на русском.

«Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений, в частности, песен, при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона "О государственном языке"», - пояснила она в соцсети.

Она отметила, что наказания за исполнение русских песен не предусмотрено, несмотря на то, что есть закон «О культуре», который ограничивает исполнение песен российских артистов. В некоторых городах, в том числе в Киеве, есть региональный запрет на публичное исполнение и прослушивание русской музыки, но Елена Ивановская уверена, что эти инициативы нужно поднять на общегосударственный уровень.

Эти региональные нормы вступили в силу в 2022 году. Они противоречат конституции страны, а изменить ее в период боевых действий невозможно. Получается, что исполнять песни на русском по конституции можно, но за это человека могут оштрафовать.

Борьба с русским языком продолжается на Украине последние несколько лет. Детям запрещают говорить по-русски в школах, и омбудсмены даже посещают учебные заведения, чтобы проверить, на каком языке дети говорят на переменах.