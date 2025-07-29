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На М-4 «Дон» столкнулись грузовик и три легковушки, есть погибшие

В Аксайском районе Ростовской области столкнулись грузовой и три легковых автомобиля.
Дарина Криц 2025-07-29 07:56:16
© Фото: rostovoblproc61, Telegram

В ночь на вторник, 29 июля, на федеральной трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и три легковых авто. Массовая дорожная авария привела к гибели людей, среди которых один несовершеннолетний. Также есть пострадавшие.

Как сообщила прокуратура Ростовской области, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Аксайском районе на автодороге М-4 «Дон».

По факту произошедшего сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Не уточняется, что могло послужить причиной ДТП.

#Ростовская область #авария #ДТП #М4 Дон #погибли люди
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