На М-4 «Дон» столкнулись грузовик и три легковушки, есть погибшие

В ночь на вторник, 29 июля, на федеральной трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и три легковых авто. Массовая дорожная авария привела к гибели людей, среди которых один несовершеннолетний. Также есть пострадавшие.

Как сообщила прокуратура Ростовской области, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Аксайском районе на автодороге М-4 «Дон».

По факту произошедшего сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. Не уточняется, что могло послужить причиной ДТП.