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Главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке из-за Китая

Лаю Циндэ находится в Штатах проездом, он направляется в Центральную Америку.
Дима Иванов 2025-07-29 04:18:41
© Фото: Liu Shu Fu, Taiwan Presidential, Globallookpress

Администрация президента США Дональда Трампа отказала главе администрации Тайваня Лаю Циндэ в транзитной остановке в Нью-Йорке после протестов со стороны Пекина, сообщила газета Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, указывало, что Лай Циндэ отложил запланированную остановку в США в рамках дипломатической поездки из-за торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. По данным издания, американская администрация не разрешила тайваньскому лидеру остановиться в Нью-Йорке во время его поездки в Центральную Америку из-за возражений Китая.

Один из источников отметил, что Лай обращался в консервативный аналитический центр Heritage Foundation в Вашингтоне с просьбой организовать его участие в мероприятии в Нью-Йорке в ходе планируемого визита. При этом Financial Times уточняет, что неизвестно, получил ли Лай отказ в остановке в Далласе, штат Техас, который также был в его планах.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что стороны работают над урегулированием ситуации, и поездки Лая не были отменены.

Ранее Bloomberg сообщал, что Лай Циндэ планировал в августе посетить Нью-Йорк и Даллас в рамках поездки в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Однако, по данным источников, планы поездки оказались под вопросом, так как администрация Трампа опасалась, что визит тайваньского лидера может негативно повлиять на торговые переговоры с Китаем и возможную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китая и настаивает на соблюдении принципа «одного Китая» как ключевого условия для дипломатических отношений с другими странами. Напряженность вокруг Тайваня возросла после визита в августе 2022 года на остров тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай осудил этот визит, расценив его как поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Впоследствии КНР неоднократно организовывала маневры вокруг острова с участием различных видов войск, включая авианосные группы, подчеркивая их законность и необходимость.

Тайвань, в свою очередь, регулярно проводит учения, укрепляет военное сотрудничество с США и продолжает закупать американское вооружение для усиления обороноспособности и «защиты демократии».

Ранее военные заявили, что учения китайской армии в районе Тайваня направлены не против жителей Тайваня, а только против подрывающих мир сепаратистов. 

#в стране и мире #сша #Трамп #Си Цзиньпин #Тайвань #Лаю Циндэ
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