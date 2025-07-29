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Один человек погиб после детонации неразорвавшегося снаряда в Донецке

Еще один человек пострадал и госпитализирован.
Константин Денисов 2025-07-29 22:39:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Один мирный житель Донецка погиб в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что еще один житель получил ранения и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Пушилина, ВСУ применили 155-мм орудия, а также ударные беспилотники.

#в стране и мире #Донецк #ДНР #ВСУ #денис пушилин
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