Один человек погиб после детонации неразорвавшегося снаряда в Донецке

Один мирный житель Донецка погиб в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1960 г.р», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что еще один житель получил ранения и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Пушилина, ВСУ применили 155-мм орудия, а также ударные беспилотники.