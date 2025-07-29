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Серпентолог объяснил, как следует вести себя при встрече с гадюкой

Количество ядовитых змей в Московском регионе резко увеличилось.
Константин Денисов 2025-07-29 18:00:39
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

Эксперт-герпентолог и серпентолог Владимир Черлин рассказал, как следует вести себя при встрече с ядовитой гадюкой. В последний месяц количество нападений этих змей на людей в Московском регионе многократно увеличилось. Об этом сообщает 360.ru.

По словам эксперта, за змеей можно спокойно наблюдать даже с расстояния двух-трех метров, однако при этом нельзя предпринимать никаких резких действий.

«Ее не надо хватать или пытаться убить. На расстоянии двух-трех метров можно спокойно за ней наблюдать, а затем пойти дальше», - сказал Черлин.

Как правило, гадюки ведут себя спокойно, если их не провоцировать. В конце июля они могут быть особенно раздражительными, поскольку не любят установившуюся жаркую погоду.

Если же избежать укуса не удалось, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, позвонив по телефону 112. При этом нужно успокоиться, чтобы избежать анафилактического шока, по возможности сделать надрез в месте укуса и постоянно обрабатывать кожу рядом с пораженным участком теплой водой.

Кроме того, необходимо иметь при себе препараты от аллергии.

#гадюка #Московская область #змеи #серпентолог
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